Краснодарская полиция задержала серийного вора 

Сотрудники полиции установили, что ранее несудимый, 29-летний житель Калининского района, имеет отношение не менее, чем к пяти фактам грабежей, зарегистрированных с февраля по апрель 2018 года. Действовал он на территории Краснодара. В чужих квартирах брал деньги и ювелирные украшения. Похищенное имущество молодой человек сбывал в ломбард. Известно, что в Краснодаре мужчина проживал посуточно на съемных квартирах. При досмотре личных вещей у правонарушителя была изъята часть украденных золотых изделий, а также орудия преступления: лом, пассатижи, разводной ключ, отвертки. Мотивом своих действий задержанный называет якобы желание стать авторитетом в криминальном мире, так называемым «вором в законе».
Общий ущерб, нанесенный от его действий, превысил 200 тысяч рублей.
Расследование уголовных дел продолжается. Задержанному грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-группа УМВД по Краснодару.