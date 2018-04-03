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Еще одна обвиняемая по делу о пожаре в «Зимней вишне» обжаловала свой арест
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Еще одна обвиняемая по делу о пожаре в «Зимней вишне» обжаловала свой арест 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Защита экс-главы инспекции государственного строительного надзора по Кузбассу Танзилии Комковой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека, направила аппеляцию на решение суда об аресте. Таким образом, бывшая инспектор стала шестой фигуранткой дела, решившей оспорить меру наказания. Всего же на данный момент по делу о пожаре проходят семь человек. Все они арестованы на два месяца.
«Апелляционная жалоба от защитника обвиняемой поступила сегодня», — цитирует ТАСС слова представителя Центрального районного суда.
Решение суда также обжалуют управляющая торгового комплекса Надежда Суденнок, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник ЧОП Сергей Антюшин, а также гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Кроме них обвиняемым по уголовному делу проходит технический директор ККК Георгий Соболев.
Фото: mchs.gov.ru.
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