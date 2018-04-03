Еще одна обвиняемая по делу о пожаре в «Зимней вишне» обжаловала свой арест

Защита экс-главы инспекции государственного строительного надзора по Кузбассу Танзилии Комковой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека, направила аппеляцию на решение суда об аресте. Таким образом, бывшая инспектор стала шестой фигуранткой дела, решившей оспорить меру наказания. Всего же на данный момент по делу о пожаре проходят семь человек. Все они арестованы на два месяца.

«Апелляционная жалоба от защитника обвиняемой поступила сегодня», — цитирует ТАСС слова представителя Центрального районного суда.

Фото: mchs.gov.ru.