Житель Ачинска заплатил жизнью за отказ открыть дверь подъезда. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент убийства 55-летнего жителя Красноярского края , подвергшегося атаке неадекватного мужчины.

По данным СК РФ, в минувшее воскресенье, 1 апреля, будущая жертва стояла около собственного подъезда. К нему подошел 34-летний мужчина, попросивший открыть входную дверь.

"Местный житель ответил гостю, что откроет позже, когда докурит сигарету, после чего мужчина ударом в голову сбил потерпевшего с ног и нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, от чего тот скончался через несколько часов в межрайонной больнице", — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы расправы вызвали скорую помощь и полицейских, однако нападавший скрылся до прибытия правоохранителей.

На следующий день убийца добровольно явился к стражам порядка с явкой с повинной и дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.