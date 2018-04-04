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Житель Ачинска заплатил жизнью за отказ открыть дверь подъезда. Видео
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Житель Ачинска заплатил жизнью за отказ открыть дверь подъезда. Видео 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент убийства 55-летнего жителя Красноярского края, подвергшегося атаке неадекватного мужчины.
По данным СК РФ, в минувшее воскресенье, 1 апреля, будущая жертва стояла около собственного подъезда. К нему подошел 34-летний мужчина, попросивший открыть входную дверь.
"Местный житель ответил гостю, что откроет позже, когда докурит сигарету, после чего мужчина ударом в голову сбил потерпевшего с ног и нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, от чего тот скончался через несколько часов в межрайонной больнице", — говорится в сообщении ведомства.
Очевидцы расправы вызвали скорую помощь и полицейских, однако нападавший скрылся до прибытия правоохранителей.
На следующий день убийца добровольно явился к стражам порядка с явкой с повинной и дал признательные показания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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