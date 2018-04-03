В Ачинске мужчина избил до смерти человека, не открывшего дверь в подъезд

Ачинске произошло убийство, обстоятельства которого выясняют следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Дело было так: житель многоэтажки 55 лет курил у входа в дом в 4 микрорайоне. В это время к подъезду подошел 34-летний мужчина и попросил открыть дверь. Местный житель согласился, но только после того, как докурит сигарету. В ответ пришелец ударом в голову сбил его с ног, а затем стал избивать, в результате чего позднее пострадавший скончался в больнице. Всё это происходило днём 1 апреля на глазах очевидцев, которые вызвали «Скорую помощь» и полицию.

Нападавший скрылся, однако на следующий день добровольно явился в полицию. По предварительным данным, он психически здоров. Был ли он пьяным, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть».