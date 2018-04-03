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В Ачинске мужчина избил до смерти человека, не открывшего дверь в подъезд
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В Ачинске мужчина избил до смерти человека, не открывшего дверь в подъезд 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинске произошло убийство, обстоятельства которого выясняют следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Дело было так: житель многоэтажки 55 лет курил у входа в дом в 4 микрорайоне. В это время к подъезду подошел 34-летний мужчина и попросил открыть дверь. Местный житель согласился, но только после того, как докурит сигарету. В ответ пришелец ударом в голову сбил его с ног, а затем стал избивать, в результате чего позднее пострадавший скончался в больнице. Всё это происходило днём 1 апреля на глазах очевидцев, которые вызвали «Скорую помощь» и полицию.
Нападавший скрылся, однако на следующий день добровольно явился в полицию. По предварительным данным, он психически здоров. Был ли он пьяным, не сообщается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть».
АиФ Красноярск: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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