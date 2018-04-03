Ещё
В Котласе закрыли незаконно действующий игровой клуб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Котласе закрыли незаконно действующий игровой клуб 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Следственный комитет и полиция прикрыли в Котласе игровой клуб
В Следственном комитете Архангельской области рассказывают, что клуб работал в городе с января по февраль, в арендованном помещении по улице Маяковского. Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Сейчас устанавливаются все лица, причастные к незаконной игорной деятельности. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы. Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
В конце 2017 года сотрудники Росгвардии помогли задержать организатора казино в Северодвинске.
АиФ Архангельск: последние новости
Двух северодвинцев осудили на распространение наркотиков В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении цыганки 40 томов по делу долгостроя на Доковской в Архангельске направлены в суд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность160
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Киевский прокурор появился на телевидении голым89
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
Семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение