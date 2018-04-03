В Котласе закрыли незаконно действующий игровой клуб

В Следственном комитете Архангельской области рассказывают, что клуб работал в городе с января по февраль, в арендованном помещении по улице Маяковского. Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к незаконной игорной деятельности. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы. Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.