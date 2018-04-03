Сотрудница банка в Уфе отпугнула грабителя кухонным ножом. Видео

Днем 2 апреля в офис микрофинансирования, который находится на улице 50 лет Октября в Уфе , пробрался грабитель. Он начал угрожать сотруднице организации ножом. Однако девушка не растерялась и в ответ тоже начала махать ножом. В распоряжении «360» оказалась видеосъемка с места событий.

Как ни странно, мошенник испугался и убежал. После случившегося работница микрозаймов заперла дверь в офис и начала звонить по телефону. Можно догадаться, что о произошедшем она рассказала в полиции.

На данный момент правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался

21-летний

житель Уфы. Он объявлен в розыск.