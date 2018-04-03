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Сотрудник колонии на Ставрополье доставлял осуждённым наркотики
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Сотрудник колонии на Ставрополье доставлял осуждённым наркотики 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывший сотрудник ФКУ ИК-2 Кочубеевского района предстанет перед судом за участие в обороте наркотиков и злоупотребление судебными полномочиями, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба СУ СКР по СК.
Обвиняемый работал в исправительной колонии Кочубеевского района младшим инспектором группы надзора отдела безопасности. В декабре 2017 года он согласился передать наркотики одному из осуждённых. Знакомые осуждённого принесли ему пакет с вещами, в котором были спрятаны наркотики, чтобы сотрудник отнёс «передачку» в жилую зону колонии.
План по доставке наркотиков не сработал: как только оперативники пригласили обвиняемого в кабинет для досмотра, он выбросил пакет с вещественными доказательствами перед входом.
Следственный комитет собрал все необходимые доказательства, и теперь уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд.
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