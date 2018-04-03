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Бывшему главе Удмуртии предъявлено обвинение в окончательной редакции
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Бывшему главе Удмуртии предъявлено обвинение в окончательной редакции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ему инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.
За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.
Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.
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