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Житель Светлого задержан за интернет-мошенничество
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Житель Светлого задержан за интернет-мошенничество 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Его подозревают в обмане минимум двух потенциальных покупателей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Началось с того, что светловчанин разместил объявление о продаже двигателя от легкового автомобиля в сети Интернет. Купить его захотел житель Архангельской области. Он даже перечислил на карту «продавцу» 47,5 тысяч рублей. Но как только деньги поступили на счет, владелец двигателя перестал выходить на связь.
Еще один житель Архангельска также готов был перечислить деньги «продавцу», но банк заблокировал этот перевод. Мужчина заподозрил неладное и обратился с заявлением в полицию.
«Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого, также было установлено, что ранее горожанин уже был судим за подобные преступления», — сообщили в МВД.
Против светловчанина возбудили два уголовных дела. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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