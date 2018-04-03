Шестерых членов банды арестовали в Подмосковье за пять убийств и разбойные налеты 

Арестованы шестеро членов вооруженной преступной группы, обвиняемых в совершении пяти убийств и трех разбойных нападений, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Как выяснило следствие, в 2001 г. двое обвиняемых создали банду, в которую затем вовлекли еще четырех мужчин. Преступники совершали в Подмосковье убийства и разбойные нападения с использованием огнестрельного оружия.
«Одним из таких преступлений являлось убийство, совершенное в 2014 г., когда члены банды расправились с четырьмя молодыми людьми в Раменском районе, произведя в потерпевших не менее 64 выстрелов. Свидетелем убийства стал мимо проезжавший таксист, который услышал выстрелы, затем вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мотивом совершения преступления явилась попытка захватить контроль за парковкой частных извозчиков в районе железнодорожной станции «Удельная» Раменского района, которую контролировали члены банды», — пояснила О. Врадий.
По данным фактам следствие возбудило и соединило в одно производство уголовные дела об убийствах, разбоях, незаконном обороте оружия и создании устойчивой вооруженной группы. Всем участникам банды предъявили обвинение, фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.