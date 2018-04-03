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Житель Жигулевска в кафе украл из сумки своей знакомой деньги и телефон
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Житель Жигулевска в кафе украл из сумки своей знакомой деньги и телефон 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
44-летняя жительница Жигулевска, отдыхавшая в компании знакомых в ночное время в развлекательном заведении, вернувшись с танцпола, обнаружила, что из её сумки пропал кошелек с деньгами и мобильный телефон, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Общая сумма ущерба составила 19,5 тысяч рублей.
Вызванные сотрудницей кафе полицейские, осмотрев помещение, опросив персонал и посетителей заведения, установили, что к краже может быть причастен 27-летний местный житель, который отдыхал в компании с потерпевшей. Ориентировка на мужчину была направлена всем оперативным и наружным службам. Вскоре он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
По информации оперативников задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В ходе опроса он признался в содеянном.
По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Любителю воровать из чужих сумок грозит до пяти лет лишения свободы.
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