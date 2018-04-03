Насильника и убийцу женщин‐таксистов осудили в Приморском крае 

Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Преступника приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Осужденный в июле 2017 года, угрожая
женщине-таксисту
ножом, изнасиловал ее в лесном массиве города Артема.
Спустя чуть больше недели преступник задушил водителя, который приехал по вызову. Мужчина вывез тело за пределы населенного пункта, сжег его и скрылся на угнанном автомобиле.