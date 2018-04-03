В Приозерском районе задержали мужчину, зарубившего своего приятеля топором

В Приозерском районе Ленинградской области задержан немолодой человек, зарубивший топором своего приятеля.

Напомним, ночью 2 апреля в полицию Приозерска поступило сообщение о том, что на улице Советской в поселке Ромашки лежит окровавленный человек, зарубленный топором. Пострадавший скончался до прибытия скорой.

Следственный отдел по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).