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В Приозерском районе задержали мужчину, зарубившего своего приятеля топором
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В Приозерском районе задержали мужчину, зарубившего своего приятеля топором 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Приозерском районе Ленинградской области задержан немолодой человек, зарубивший топором своего приятеля.
Напомним, ночью 2 апреля в полицию Приозерска поступило сообщение о том, что на улице Советской в поселке Ромашки лежит окровавленный человек, зарубленный топором. Пострадавший скончался до прибытия скорой.
Во вторник 3 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что убитый мужчина оказался 28-летним жителем Мурманской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала убийцу. Мужчина во время пьяной ссоры убил топором своего знакомого и скрылся с места происшествия.
Следственный отдел по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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