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В палате московской больницы зарезали пациента
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В палате московской больницы зарезали пациента 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пациента зарезали в палате больницы на западе Москвы, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК.
Как отмечается в telegram-канале СК, утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева нашли тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.
Отмечается, что во время нападения в палате предположительно находились другие пациенты.
Заведено уголовное дело по статье «убийство».
В ведомстве собщили, что подозреваемым в преступлении оказался 69-летний сосед по палате, который пояснил, что убитый своими стонами мешал ему спать.
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