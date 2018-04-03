36-летняя нижегородка убила мужа из-за ревности

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Вечером 2 апреля в квартире дома по проспекту Ильича в Автозаводском районе между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом в живот. 36-летний потерпевший скончался.

Женщина рассказала следователям, что когда она пришла с работы, пьяный муж беспочвенно приревновал ее и стал избивать, тогда она ударила его ножом.

Ранее сообщалось о том, что студентка зарезала пьяного сожителя в Нижнем Новгороде.