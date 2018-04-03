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36-летняя нижегородка убила мужа из-за ревности
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36-летняя нижегородка убила мужа из-за ревности 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Вечером 2 апреля в квартире дома по проспекту Ильича в Автозаводском районе между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом в живот. 36-летний потерпевший скончался.
Женщина рассказала следователям, что когда она пришла с работы, пьяный муж беспочвенно приревновал ее и стал избивать, тогда она ударила его ножом.
Ранее сообщалось о том, что студентка зарезала пьяного сожителя в Нижнем Новгороде.
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