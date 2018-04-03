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В Удмуртии задержали скрывавшегося со времен СССР убийцу из Камышина
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В Удмуртии задержали скрывавшегося со времен СССР убийцу из Камышина 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В город Камышин Волгоградской области из Удмуртии доставили скрывавшегося со времен СССР убийцу трех человек. Мужчина в 1985 году вместе со своими приятелями жестоко расправился с тремя мужчинами, после чего ударился в бега.
Во всесоюзный розыск ныне 56-летнего жителя города Камышин объявили 32 года назад. В середине 90-х он с тремя своими подельниками из хулиганских побуждений убил трех мужчин. Все это время камышанин скитался по республикам Союза, а потом по регионам России. В Кировской области под вымышленным именем он совершил кражу, за что успел отсидеть.
— В 1985 году задержанный вместе с тремя своими знакомыми проникли в дом жителя Камышина, избили его и похитили деньги, — рассказали V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В тот же вечер, будучи пьяными, четверо мужчин из хулиганских побуждений убили двух сторожей садового товарищества и песчаного карьера, и мужчину, который находился на одной из дач. У последнего они, к тому же, украли мотоцикл.
Задержали жестокого убийцу СССР
Все преступления были раскрыты, трое подозреваемых были задержаны и осуждены. Ударившегося в бега объявили в розыск как подозреваемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений, разбое и угоне.
Оперативники Угро МО МВД России «Камышинский» доставили задержанного в Камышин.
— С момента совершения преступления задержанный регулярно менял место жительства на территории различных республик Советского Союза, а впоследствии и регионов России. Ему также удалось получить новый паспорт, который он оформил на основании свидетельства о рождении своего давно умершего родственника. Задержанный также успел отбыть наказание в местах лишения свободы за совершенную в Кировской области кражу, — сообщают в региональном главке.
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