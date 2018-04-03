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Молодые екатеринбуржцы нападали на прохожих с гантелей
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Молодые екатеринбуржцы нападали на прохожих с гантелей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге задержали двоих местных жителей 20 и 22 лет по подозрению в разбое. Молодые люди нападали на прохожих с гантелей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского УМВД, поздним вечером 31 марта в полицию стали поступать заявления от граждан. Люди рассказывали, что неизвестные в масках неожиданно били их по лицу металлическим предметом и требовали ценные вещи. Все это происходило в квадрате Советская — Уральская — Смазчиков — Солнечная.
Спустя час подозреваемых задержали. По предварительным данным, от их действий пострадало 6 человек.
Каждый из злоумышленников ранее отбывал срок в колонии — один за грабежи, другой — за незаконный оборот наркотиков. Они не стали отрицать вину. В настоящее время молодые люди под арестом. Полиция просит всех, кто пострадал от действий подозреваемых, позвонить по телефонам: (343) 356-42-03, (343) 294-14-94.
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