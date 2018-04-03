Пропавшую в Хабаровском крае шестилетнюю девочку нашли живой

Ранее сообщалось, что 2 апреля девочка ушла из дома и не вернулась. Были организованы масштабные поиски, СУСК региона возбудило уголовное дело по статье «убийство».

"Благодаря совместным усилиям следователей, сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю, волонтерам, неравнодушным жителям Комсомольска-на-Амуре, малолетняя девочка найдена, с ней работают следователи, ребенку оказывается психологическая помощь", — говорится в сообщении.

Следственное управление выразило благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске ребенка.