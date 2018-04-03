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Пропавшую в Хабаровском крае шестилетнюю девочку нашли живой
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Пропавшую в Хабаровском крае шестилетнюю девочку нашли живой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Шестилетняя девочка, пропавшая в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, найдена живой, с ней работают следователи, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 2 апреля девочка ушла из дома и не вернулась. Были организованы масштабные поиски, СУСК региона возбудило уголовное дело по статье «убийство».
"Благодаря совместным усилиям следователей, сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю, волонтерам, неравнодушным жителям Комсомольска-на-Амуре, малолетняя девочка найдена, с ней работают следователи, ребенку оказывается психологическая помощь", — говорится в сообщении.
Следственное управление выразило благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске ребенка.
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