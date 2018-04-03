Двое подозреваемых в убийстве задержаны на Ставрополье

Сотрудники следственного комитета задержали двух мужчин из Буденовского района и подозревают их в совершении убийства, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователи выяснили, что в ноябре 2017 года трое приятелей поссорились во время застолья. В состоянии опьянения обвиняемые напали на своего 52-летнего товарища с ножом и кирпичом. Били преимущественно по голове, нанесли несколько ранений в шею. Собутыльник скончался от полученных ран, и обвиняемые решили избавиться от улик, закопав тело в огороде.

Подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Расследование продолжается.