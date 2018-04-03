Ещё
Двое подозреваемых в убийстве задержаны на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое подозреваемых в убийстве задержаны на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники следственного комитета задержали двух мужчин из Буденовского района и подозревают их в совершении убийства, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи выяснили, что в ноябре 2017 года трое приятелей поссорились во время застолья. В состоянии опьянения обвиняемые напали на своего 52-летнего товарища с ножом и кирпичом. Били преимущественно по голове, нанесли несколько ранений в шею. Собутыльник скончался от полученных ран, и обвиняемые решили избавиться от улик, закопав тело в огороде.
Подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Расследование продолжается.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака В Северной Осетии 17-летний юноша ударил ножом в грудь своего оппонента Полиция Ставрополя расследует дело о кражах автомобилей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность164
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Киевский прокурор появился на телевидении голым88
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя152
Семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение