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Полиция нашла убийцу 3 человек, срывавшегося 32 года под чужим паспортом
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Полиция нашла убийцу 3 человек, срывавшегося 32 года под чужим паспортом 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские и камышинские полицейские задержали убийцу трех человек, 32 года скрывавшегося от правосудия под паспортом своего умершего родственника.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сейчас преступнику уже 56 лет. В 1985 году он вместе с тремя приятелями в Камышине проник в дом местного жителя. Они избили мужчину и отобрали у него деньги. После этого, изрядно выпив, злоумышленники убили двух сторожей садового товарищества и песчаного карьера и владельца одной из дач. У последнего они также похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое убийц осуждены, а четвертому удалось сбежать. Мужчина был объявлен во всесоюзный, а потом в федеральный розыск. Накануне его задержали в Удмуртской Республике и привезли обратно в Камышин. Сейчас правоохранители проводят следственные действия с его участием.
Выяснилось, что с момента совершения преступления мужчина регулярно менял место жительства, обосновываясь в разных республиках Советского Союза, а впоследствии и регионов России. Паспорт он получил на чужое имя, оформив его на основании свидетельства о рождении своего давно умершего родственника. Он также уже успел отбыть наказание в колонии за кражу в Кировской области.
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