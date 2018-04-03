Полиция нашла убийцу 3 человек, срывавшегося 32 года под чужим паспортом

Волгоградские и камышинские полицейские задержали убийцу трех человек, 32 года скрывавшегося от правосудия под паспортом своего умершего родственника. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сейчас преступнику уже 56 лет. В 1985 году он вместе с тремя приятелями в Камышине проник в дом местного жителя. Они избили мужчину и отобрали у него деньги. После этого, изрядно выпив, злоумышленники убили двух сторожей садового товарищества и песчаного карьера и владельца одной из дач. У последнего они также похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое убийц осуждены, а четвертому удалось сбежать. Мужчина был объявлен во всесоюзный, а потом в федеральный розыск. Накануне его задержали в Удмуртской Республике и привезли обратно в Камышин. Сейчас правоохранители проводят следственные действия с его участием. Выяснилось, что с момента совершения преступления мужчина регулярно менял место жительства, обосновываясь в разных республиках Советского Союза, а впоследствии и регионов России . Паспорт он получил на чужое имя, оформив его на основании свидетельства о рождении своего давно умершего родственника. Он также уже успел отбыть наказание в колонии за кражу в Кировской области