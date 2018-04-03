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В Кирове мужчина похитил ноутбук у подростка, брызнув ему в лицо из газового баллончика
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В Кирове мужчина похитил ноутбук у подростка, брызнув ему в лицо из газового баллончика 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ.
По версии следствия, 28 марта 2018 года 27-летний подозреваемый, предварительно списавшись в сети Интернет с несовершеннолетним молодым человеком, договорился c последним о встрече с целью покупки у него ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей.
В ходе встречи подозреваемый достал перцовый газовый баллончик и распылил его содержимое, направив в лицо несовершеннолетнего.
После чего он похитил ноутбук и с места происшествия скрылся.
“Следователем СУ СКР по Кировской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время скрывается от органов следствия и числится с розыске”, — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Разыскивается: Патрушев Алексей Николаевич, 1990 года рождения.
Приметы: на вид 27 лет, рост около 179 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.
Был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки, черную вязаную шапку.
Если вам известно место нахождения подозреваемого, просьба звонить по телефону 8-922-913-85-03 либо 102.
Фото — УМВД по Кировской области
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