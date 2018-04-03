В Кирове мужчина похитил ноутбук у подростка, брызнув ему в лицо из газового баллончика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ.

По версии следствия, 28 марта 2018 года 27-летний подозреваемый, предварительно списавшись в сети Интернет с несовершеннолетним молодым человеком, договорился c последним о встрече с целью покупки у него ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей.

В ходе встречи подозреваемый достал перцовый газовый баллончик и распылил его содержимое, направив в лицо несовершеннолетнего.

После чего он похитил ноутбук и с места происшествия скрылся.

“Следователем СУ СКР по Кировской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время скрывается от органов следствия и числится с розыске”, — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Разыскивается: Патрушев Алексей Николаевич, 1990 года рождения.

Приметы: на вид 27 лет, рост около 179 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

Был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки, черную вязаную шапку.

Если вам известно место нахождения подозреваемого, просьба звонить по телефону 8-922-913-85-03 либо 102.