Нижегородка зарезала ревнивого мужа

В Автозаводском районе задержана 36-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своего супруга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Преступление было совершено вечером 2 апреля в квартире одног из домов на проспекте Ильича. Как пояснила следователям сама подозреваемая, когда она пришла с работы, нетрезвый муж беспочвенно приревновал ее и начал избивать. Женщина схватила нож и нанесла супруга ранение в живот, от которого тот скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело расследование продолжается.

Напомним, 51-летняя нижегородка зарезала мужчину, с которым познакомилась в кафе.