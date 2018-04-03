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Нижегородка зарезала ревнивого мужа
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Нижегородка зарезала ревнивого мужа 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Автозаводском районе задержана 36-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своего супруга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Преступление было совершено вечером 2 апреля в квартире одног из домов на проспекте Ильича. Как пояснила следователям сама подозреваемая, когда она пришла с работы, нетрезвый муж беспочвенно приревновал ее и начал избивать. Женщина схватила нож и нанесла супруга ранение в живот, от которого тот скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело расследование продолжается.
Напомним, 51-летняя нижегородка зарезала мужчину, с которым познакомилась в кафе.
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