Силовики задержали агитировавшего за террористов саратовца 

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, 41-летний саратовец побывал в Турции для вступления в запрещенную у нас ИГИЛ, действующей в Сирийской Арабской Республике. При попытке незаконного пересечения границы его задержали турецкие стражи порядка и депортировали в Россию. За вернувшимся в Саратов гражданином приглядывали в органах безопасности. И в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он вел пропаганду в интересах МТО, оправдывал их деятельность, а также намеревался повторно выехать в САР с целью вступления в «ИГ» Силовики поймали агитатора на одной из улиц облцентра. И сейчас саратовцу предъявлено обвинение в покушении на совершение данного преступления. Его взяли под стражу.