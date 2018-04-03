Силовики задержали агитировавшего за террористов саратовца

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В Саратове командир полка ДПС хлопоты о женщине попал под статью

В Саратове замглавврача "скорой" оштрафовали за труд подчиненных на даче

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