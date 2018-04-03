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Транспортная полиция накрыла наркопритон в Петрозаводске
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Транспортная полиция накрыла наркопритон в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Хозяин наркоманской квартиры в карельской столице задержан и заключен судом под стражу.
Сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в результате расследования уголовного дела за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере установили, что житель столицы Карелии предоставлял свою квартиру знакомым, создавая условия для употребления запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.
Стражи порядка также выяснили, что 22-летний молодой человек сам употребляет запрещенные вещества. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.
В отношении держателя наркопритона следственным отделением Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация и содержание притона для потребления наркотических средств),
— говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения — заключение под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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