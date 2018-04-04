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В Саянске задержаны двое мужчин по подозрению в совершении особо тяжкого преступления
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В Саянске задержаны двое мужчин по подозрению в совершении особо тяжкого преступления 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Саянским межрайонным следственным отделом Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения около одного из домов
микрорайона Мирный города Саянска тела мужчины с признаками
насильственной смерти.
По версии следствия, вечером 28 марта в квартире одного из домов
микрорайона Мирный города Саянск трое нигде не работающих мужчин и  женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами
вспыхнула ссора, в ходе которой двое из компании начали избивать, а  затем душить своего знакомого. Заметив, что мужчина подает признаки
жизни, 27-летний молодой человек ножом нанес ему удар в область шеи,
после чего 59-летний потерпевший, без определенного места жительства,
скончался на месте. С целью скрыть преступление, злоумышленник вместе с  подельником завернули тело мужчины в простыню, и, дождавшись наступления
темного времени суток, вынесли сверток через кухонное окно первого
этажа на улицу, оставив его за домом. Страшную находку утром обнаружил
сотрудник одной из управляющих компаний, о чем незамедлительно сообщил в  полицию.
Следователями и сотрудниками уголовного розыска территориального
отдела полиции были проведены следственные и оперативно-розыскные
мероприятия, в ходе которых личности и местонахождение подозреваемых
были установлены. Злоумышленниками оказались 27-ми и 29-летние местные
жители, один из которых ранее был судим за совершение имущественного
преступления. Оба мужчины ведут антиобщественный образ жизни.
В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении
особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Следователями производятся иные следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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