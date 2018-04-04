В Саянске задержаны двое мужчин по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

Саянским межрайонным следственным отделом Следственного управления

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения около одного из домов

микрорайона Мирный города Саянска тела мужчины с признаками

насильственной смерти.

По версии следствия, вечером 28 марта в квартире одного из домов

микрорайона Мирный города Саянск трое нигде не работающих мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами

вспыхнула ссора, в ходе которой двое из компании начали избивать, а затем душить своего знакомого. Заметив, что мужчина подает признаки

жизни, 27-летний молодой человек ножом нанес ему удар в область шеи,

после чего 59-летний потерпевший, без определенного места жительства,

скончался на месте. С целью скрыть преступление, злоумышленник вместе с подельником завернули тело мужчины в простыню, и, дождавшись наступления

темного времени суток, вынесли сверток через кухонное окно первого

этажа на улицу, оставив его за домом. Страшную находку утром обнаружил

сотрудник одной из управляющих компаний, о чем незамедлительно сообщил в полицию.

Следователями и сотрудниками уголовного розыска территориального

отдела полиции были проведены следственные и оперативно-розыскные

мероприятия, в ходе которых личности и местонахождение подозреваемых

были установлены. Злоумышленниками оказались 27-ми и 29-летние местные

жители, один из которых ранее был судим за совершение имущественного

преступления. Оба мужчины ведут антиобщественный образ жизни.

В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении

особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения

под стражу. Следователями производятся иные следственные действия,

направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.