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Саратовцев потянуло на халявное пенное
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Саратовцев потянуло на халявное пенное 

Новости Саратова 30 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жители Калининска Саратовской области вынесли из бара несколько бутылок пива.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, неизвестные похитили из холодильника 4 бутылки пива «Жатецкий гусь» емкостью 1,5 литра. Сообщается, что стоимость одной бутылки составляет 180 рублей.
Сотрудники ППС задержали преступников. Однако стражам порядка удалось изъять только 2 бутылки пива из 4-х украденных. Известно, что один из подозреваемых был неоднократно судим. Расследование уголовного дела продолжается.
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