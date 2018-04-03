Саратовцев потянуло на халявное пенное

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , неизвестные похитили из холодильника 4 бутылки пива «Жатецкий гусь» емкостью 1,5 литра. Сообщается, что стоимость одной бутылки составляет 180 рублей.

Сотрудники ППС задержали преступников. Однако стражам порядка удалось изъять только 2 бутылки пива из 4-х украденных. Известно, что один из подозреваемых был неоднократно судим. Расследование уголовного дела продолжается.