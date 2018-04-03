Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро

Следственный комитет заявил, что расследование теракта в петербургском метро «находится в завершающей стадии», говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. Представители СК также отметили, что установили всех причастных к преступлению. «Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», — говорится в сообщении ведомства. По делу о теракте обвиняемыми значатся 11 человек. Искандер Нурбаев. Восемь человек были задержаны 4 апреля 2017 года и вскоре арестованы. Это Атабек и Азизбек Рустамовы, Феруз Инаков, Журабек Муратов, Исламбек Ойбек , Баходир Мадрахимов, Шухрат Сатымбаев 3 апреля в Петербурге у станции метро «Технологический институт» в 14:00 состоится церемония возложения венков к стене вестибюля и презентация «Книги памяти» жертв теракта. В час дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида. О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.