Ещё
Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
Следственный комитет заявил, что расследование теракта в петербургском метро «находится в завершающей стадии», говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. Представители СК также отметили, что установили всех причастных к преступлению.
«Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», — говорится в сообщении ведомства.
По делу о теракте обвиняемыми значатся 11 человек.
Восемь человек были задержаны 4 апреля 2017 года и вскоре арестованы. Это Атабек и Азизбек Рустамовы, Феруз Инаков, Журабек Муратов, Исламбек Ойбек, Баходир Мадрахимов, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.
3 апреля в Петербурге у станции метро «Технологический институт» в 14:00 состоится церемония возложения венков к стене вестибюля и презентация «Книги памяти» жертв теракта. В час дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида. О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Петербурге пройдут памятные мероприятия в годовщину теракта в метро Пермь. Погода на неделю Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя117
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт242
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами102
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ102
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»466
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение