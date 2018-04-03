Пособник ИГИЛ задержан в Саратове

Однако бойцы ФСБ по Саратовской области вычислили и задержали 41-летнего жителя Саратова . Приверженец экстремистского учения был задержан во время попытки незаконного пересечения турецко-сирийской границы, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности. Злоумышленник был депортирован на родину, где за ним сразу же была установлена слежка.

Чекисты выяснили, что неудавшийся боевик не сидел сложа руки, а пытался вербовать в ИГИЛ* своих знакомых. Являясь отцом 5-х детей от двух браков Саратове пропагандировал экстремистские взгляды и в своей семье. В ФСБ дали ему следующую характеристику: «По характеру скрытный, расчетливый, хитрый и безжалостный. Владеет навыками карате и рукопашного боя».

Во время задержания террорист пытался оказать активное сопротивление силовикам, но безуспешно. В настоящий момент он заключен под стражу.

*МТО «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена.