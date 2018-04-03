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В Волгоградской области по подозрению в мошенничестве задержали риелтора
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В Волгоградской области по подозрению в мошенничестве задержали риелтора 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полицейские в ходе совместной операции с ФСБ задержали директора риелторской фирмы по подозрению в мошенничестве с недвижимостью в Волгоградской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщина обещала помочь клиентам улучшить жилищные условия в рамках госпрограммы.
"С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных. Злоумышленница меняла внешность с помощью грима и париков, встречалась с клиентами под видом работников муниципалитета и других людей, якобы участвующих в процессе оформления квартир. Также риелтор от имени администрации рассылала гражданам письма о ходе движения очереди на жилье", — сказала она, отметив, что ущерб от мошенничества составил более 50 млн рублей.
По ее словам, на данный момент в полицию с заявлениями обратились 40 человек, но, как предполагают в полиции, потерпевших может быть больше.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ. В ходе обысков в арендованных квартирах в Волгограде изъяты магнитные носители информации и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключила Волк.
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