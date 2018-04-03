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Южноуральца заподозрили в обмане одиноких женщин в соцсетях
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Южноуральца заподозрили в обмане одиноких женщин в соцсетях 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Житель Южноуральска задержан по подозрению в серии мошенничеств, жертвами которых становились одинокие женщины, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным следствия, 32-летний мужчина в соцсетях знакомился с потерпевшими и после продолжительной переписки предлагал женщине приехать к нему. При этом злоумышленник просил оплатить расходы на покупку билета, а после получения денег переставал выходить на связь.
«Установлена причастность подозреваемого к двум преступным эпизодам, сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. В случае, если вы пострадали от действий данного лица, необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону (351) 267-74-16 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что за мошенничество мужчине, который ранее уже был неоднократно судим, грозит до пяти лет лишения свободы. Южноуралец взят под стражу
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