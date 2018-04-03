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В Кинеле подозреваемые в серии краж сознались в 19 совершенных преступлениях
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В Кинеле подозреваемые в серии краж сознались в 19 совершенных преступлениях 

ТРК Губерния 47 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Двое жителей Кинеля ответят в суде за серию краж из гаражей и строящихся домов. Информация о предполагаемых преступниках поступила в полицию от работника ломбарда. Мужчина рассказал, что пара молодых людей частенько сдает в скупку бытовую технику, которая, предположительно, является краденой. Оказалось, что подозрения были не напрасны. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 25-летние задержанные признались в 19 эпизодах краж. Общий ущерб от их деяний составил около 1 млн рублей. Часть имущества стражи порядка сумели вернуть законным владельцам. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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