В Кинеле подозреваемые в серии краж сознались в 19 совершенных преступлениях

Двое жителей Кинеля ответят в суде за серию краж из гаражей и строящихся домов. Информация о предполагаемых преступниках поступила в полицию от работника ломбарда. Мужчина рассказал, что пара молодых людей частенько сдает в скупку бытовую технику, которая, предположительно, является краденой. Оказалось, что подозрения были не напрасны. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 25-летние задержанные признались в 19 эпизодах краж. Общий ущерб от их деяний составил около 1 млн рублей. Часть имущества стражи порядка сумели вернуть законным владельцам. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.