Кубанец пустился во все тяжкие ради статуса «вора в законе»

Краснодар . 3 апреля— Новая Кубань. 29-летнего жителя Калининского района задержали в Краснодаре. За время своей преступной деятельности он «нажил» всего 200 тысяч рублей.

Молодой человек взламывал замки входных дверей, проникал в дома и квартиры, похищал деньги и ювелирные украшения и сдавал их в ломбарды.

На счету злоумышленника не менее 5 фактов краж. Они были совершены на улицах Октябрьской, Валерия Гассия и проезд Репина.

Молодого человека задержали краснодарские полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

При досмотре часть украденного имущества изъяли. Злоумышленник был вооружен целым арсеналом: лом, пассатижи, разводной ключ, отвертки и т. д.

В пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мотивом своих действий задержанный называет якобы желание стать авторитетом в криминальном мире, так называемым «вором в законе».

Теперь парню грозит до 6 лет тюрьмы.