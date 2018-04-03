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Кубанец пустился во все тяжкие ради статуса «вора в законе»
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Кубанец пустился во все тяжкие ради статуса «вора в законе» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля— Новая Кубань. 29-летнего жителя Калининского района задержали в Краснодаре. За время своей преступной деятельности он «нажил» всего 200 тысяч рублей.
Молодой человек взламывал замки входных дверей, проникал в дома и квартиры, похищал деньги и ювелирные украшения и сдавал их в ломбарды.
На счету злоумышленника не менее 5 фактов краж. Они были совершены на улицах Октябрьской, Валерия Гассия и проезд Репина.
Молодого человека задержали краснодарские полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
При досмотре часть украденного имущества изъяли. Злоумышленник был вооружен целым арсеналом: лом, пассатижи, разводной ключ, отвертки и т. д.
В пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мотивом своих действий задержанный называет якобы желание стать авторитетом в криминальном мире, так называемым «вором в законе».
Теперь парню грозит до 6 лет тюрьмы.
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