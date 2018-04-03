На Алтае руководство Россельхозбанка осудили за чересчур щедрое кредитование

Бывшим топ-менеджерам алтайского филиала Россельхозбанка вынесли приговор по делу о кредитном мошенничестве, связанному с беспрепятственной выдачей кредитов одному и тому же предприятию. Суд посчитал, что банкиры снабжали деньгами агрохолдинг «Изумрудная страна», руководители которого взамен благодарили их дорогими иномарками и ежемесячными откатами.

Кредитную историю превратили в уголовную

Обвиняемыми по делу о мошенничестве оказались глава филиала Россельхозбанка в Алтайском крае Евгений Роговский , его заместитель Константин Гладышев, а также бывшие владельцы агрохолдинга «Изумрудная страна» Михаил Колесников и Ольга Антипина . Банкирам и Ольге Антипиной следствие дополнительно инкриминировало злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий — ущерб, по подсчетам правоохранителей, составил около двух миллиардов рублей.

Уголовное дело в отношении банкиров и предпринимателей возбудили еще в 2012 году, оно началось с задержания руководителя «Изумрудной страны» Ольги Антипиной по обвинению в мошенничестве. Следственные действия инициировал Россельхозбанк, которому агрохолдинг к тому времени задолжал уже около 20 млрд рублей — для их взыскания банк подал свыше 20 исков. Сама Антипина тогда заявила журналистам, что большая часть кредитной задолженности является «наследственной» и компания ведет переговоры о реструктуризации долга. Однако переговоры с банком зашли в тупик. Ранее ПАСМИ сообщало, что действия РСХБ в отношении «Изумрудной страны» могли быть частью рейдерской политики по захвату предприятий, рискнувших связаться с этим банком. Подробнее читайте в материале «Россельхозбанк Дмитрия Патрушева — рейдеры в законе?».

Проведенное расследование показало, что на протяжении длительного времени руководство агрохолдинга предоставляло в филиал РСХБ якобы фиктивные документы с завышенными финансовыми показателями, получая новые и новые кредиты. По версии следствия, Роговский и Гладышев лоббировали продление кредитной линии, так как получали от коммерсантов дорогостоящие подарки: автомобили Mercedes-Benz, Land Rover, Toyota Land Cruiser и Subaru Forester, ежемесячные выплаты для главы филиала в размере 300 тысяч рублей, бесплатные арендные площади, ремонт за счет компании и даже продуктовые наборы на сумму 18 тысяч рублей в месяц для каждого.

В общей сложности «Изумрудная страна» заключила с банком 227 кредитных договоров на общую сумму порядка 20 млрд рублей. Из этих средств около двух миллиардов рублей, уверяет следствие, были похищены руководством холдинга. Фигуранты дела свою вину отрицали, а их адвокаты настаивали на вынесении оправдательного приговора. Суд этим просьбам не внял.

По приговору суда Евгения Роговского осудили на 8,5 года колонии, его заместителя приговорили к пяти годам и трем месяцам колонии, а Антипиной и Колесникову назначили 6,5 года и 4 года лишения свободы соответственно. Ольга Антипина получила отсрочку исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Также всех подсудимых оштрафовали на 2,5 млн рублей, а на сумму причиненного ими ущерба заявлен гражданский иск.