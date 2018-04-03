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Фигурантам дела о хищениях в агрохолдинге «Изумрудная страна» вынесли приговор
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Фигурантам дела о хищениях в агрохолдинге «Изумрудная страна» вынесли приговор 

360tv.ru 53 минуты назад
3 апреля суд Октябрьского района Барнаула вынес вердикт по делу агрохолдинга «Изумрудная страна». Четыре фигуранта дела получили реальные сроки, а один ‐ условный. Об этом сообщила пресс‐служба ФСБ России по Алтайскому краю.
Руководителю регионального филиала «Россельхозбанка» Евгению Роговскому дали восемь лет и шесть месяцев колонии, также ему запретили в течение трех лет занимать руководящие посты. Роговоский должен будет заплатить 900 000 рублей штрафа.
Заместитель Роговоского, Константин Гладышев, получил пять лет и три месяца колонии. Ему также нельзя будет занимать высокие должности. Он обязан заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.
Юрист предприятия Михаил Колесников получил наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей.
Троих осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.
Ольга Антипина приговорена к шести годам и шести месяцам пребывания в колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Женщина начнет отбывать свой срок, когда ее ребенок (она родила его год назад) достигнет
14-летнего
возраста.
Экс-директор
одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская получила три года и три месяца лишения свободы условно и штраф в размере 50 тысяч рублей.
Уголовное дело о крупных хищениях в региональном филиале Россельхозбанка возбудили в 2012 году. В ходе расследования было выяснено, что с 2010 по 2012 годы по фиктивным документам были выданы займы в размере около 20 миллиардов рублей.
В результате реализации преступной схемы за два года было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями, подконтрольными Антипиной. При этом общая сумма денежных средств, выданных АРФ  ОАО «Россельхозбанк»
по вышеуказанным кредитным договорам, превысила 19 миллиардов рублей
пресс-служба
ФСБ России по Алтайскому краю.
Кремль заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не связан с противоборством структур в преддверии формирования нового правительства РФ. Следователи департамента МВД подозревают братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате.
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