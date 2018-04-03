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Пожилой пациент зарезал стонавшего соседа по палате на глазах у больных
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Пожилой пациент зарезал стонавшего соседа по палате на глазах у больных 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Московские следователи задержали пациента, зарезавшего соседа по палате, который своими стонами мешал ему спать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР) во вторник, 3 апреля.
Утром в палате городской больницы на улице Алабьева было обнаружено тело 61-летнего пациента с двумя ножевыми ранениями.
В убийстве подозревается мужчина 1948 года рождения, находившийся на лечении в этой же палате. Он пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать. После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжится проведение следственных действий.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«Дед не вытерпел, встал ночью, взял нож и ударил им соседа. Потом лег спать. Подозреваемый задержан», — уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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