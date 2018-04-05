Ещё
В Воронежской области нашли тело пропавшей три недели назад пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области нашли тело пропавшей три недели назад пенсионерки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: riavrn.ru
Женщину нашли у обочины дороги.
В Воронежской области пропавшую 64-летнюю пенсионерку Ольгу П. нашли мёртвой. Женщина исчезла ещё 15 марта в Нижнедевицком районе, но найти тело несчастной удалось только во вторник, 3 апреля. Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД, обнаружили погибшую на обочине дороги. Сотрудники полиции вместе с близкими пенсионерки в очередной раз проверяли места, где могла проходить женщина. Ранее поиски были затруднены из-за обильного снега. По предварительным данным, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Вероятно, ей стало плохо, и она замёрзла. Точные причины её гибели будут известны только после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Вести Воронеж: последние новости
Преподаватель воронежского юрфака продал за 400 тыс. рублей направление в медуниверситет Обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей воронежскому адвокату продлили арест Бизнесмены-неудачники обманули 10 пенсионеров из Воронежа, обещая вернуть банковские вклады
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила189
Войска ВВО подняты по тревоге130
«Крым захватим танками»396
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение