В Воронежской области нашли тело пропавшей три недели назад пенсионерки 

Женщину нашли у обочины дороги.
В Воронежской области пропавшую 64-летнюю пенсионерку Ольгу П. нашли мёртвой. Женщина исчезла ещё 15 марта в Нижнедевицком районе, но найти тело несчастной удалось только во вторник, 3 апреля. Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД, обнаружили погибшую на обочине дороги. Сотрудники полиции вместе с близкими пенсионерки в очередной раз проверяли места, где могла проходить женщина. Ранее поиски были затруднены из-за обильного снега. По предварительным данным, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Вероятно, ей стало плохо, и она замёрзла. Точные причины её гибели будут известны только после проведения судебно-медицинской экспертизы.