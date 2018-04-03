В Воронежской области мужчина ответит в суде за убийство замурованного в бетон брата 

Он полностью признал вину в преступлении, которое пытался скрыть. В Таловском районе дошло до суда дело об убийстве человека, которого зарубил брат, а после замуровал тело в бетон. Так 39-летний мужчина хотел избежать наказания, но его поймали уже через несколько месяцев. В скором времени он предстанет перед судом за умышленное убийство. Об этом сообщили в СК СКР по региону во вторник, 3 апреля. Убийство случилось летом 2017 года в таловском селе Никольское. Однако стало о нём известно только осенью, когда местная жительница обнаружила в подвале дома по соседству застывшего в бетонном полу человека. Преступление раскрыли уже через несколько дней после обнаружения мумии в сарае. При общении с сельчанами силовики выяснили, что убитый жил с 39-летним двоюродным братом. В августе мужчина оставил соседке ключи от дома и рассказал, что уезжает. Он попросил присмотреть за домом и объяснил, что брат уехал в Воронеж на заработки. Поговорив с соседями, женщина выяснила, что мужчина просил купить цемент для строительства крыльца, однако так его не построил. Сельчанка увидела сарай в подвале бетонный пол, что насторожило её. Ничего подобного в сарае с погребом до этого не было. Заподозрив неладное, позвала односельчан. Вместе они перфоратором отделили кусок бетона и увидели часть человеческой головы. Под подозрение сразу же попал брат 46-летнего убитого. Он пытался скрыться во Владикавказе, но правоохранители нашли и задержали мужчину. После этого он признался в преступлении, которое произошло с 1 на 2 июля 2017 года. — Убийство случилось во дворе дома братьев. В ссоре мужчины подрались и во время драки мужчина нанёс родственнику не менее одного удара обухом топора по лицу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Родственник спрятал его тело в сарае, а позже забетонировал в подвале, — рассказал Александр Белоус, руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. На следствии мужчина полностью признал вину в убийстве брата. Ему грозит срок от 6 до 15 лет. Оксана Грибкова