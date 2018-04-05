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Четырех человек нашли мертвыми в воронежском гараже
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Четырех человек нашли мертвыми в воронежском гараже 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Следователи начали проверку после гибели четырех жителей Воронежа. Тела трех мужчин и женщины нашли в гараже, сообщили в региональном управлении СК.
Один из мужчин лежал рядом с автомобилем в гаражном боксе. Все остальные были внутри машины. При осмотре на телах не нашли следов насильственной смерти, зато обнаружили признаки отравления угарным газом.
Назначены
судебно-медицинские
экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших, проводятся опросы очевидцев и родственников погибших, продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего
— СК по Воронежской области.
Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Пермском крае от отравления угарным газом погибла целая семья. Бездыханные тела пожилых супругов и их  50-летнего
сына-инвалида, обнаружили в конце марта. После этого следователи завели уголовное дело.
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