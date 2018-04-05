Четырех человек нашли мертвыми в воронежском гараже

Следователи начали проверку после гибели четырех жителей Воронежа. Тела трех мужчин и женщины нашли в гараже, сообщили в региональном управлении СК

Один из мужчин лежал рядом с автомобилем в гаражном боксе. Все остальные были внутри машины. При осмотре на телах не нашли следов насильственной смерти, зато обнаружили признаки отравления угарным газом.

Назначены

судебно-медицинские

экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших, проводятся опросы очевидцев и родственников погибших, продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пермском крае от отравления угарным газом погибла целая семья. Бездыханные тела пожилых супругов и их 50-летнего

сына-инвалида, обнаружили в конце марта. После этого следователи завели уголовное дело.