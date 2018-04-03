Югорчанин благодарит сотрудников уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску

Мужчина благодарит сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску оперуполномоченнного подполковника М. В. Подобреева и оперуполномоченного старшего лейтенанта Р. Т. Кунакбаева.

Так, в апреле 2017 года нефтеюганец обратился в полицию по факту совершения в отношении него разбойного нападения. И сотрудники в течение суток раскрыли преступление.

Заявитель также подчеркивает, что в ходе расследования уголовного дела сотрудники проявили не только свои профессиональные, но и человеческие качества. Во время общения с потерпевшим создали теплую и дружескую атмосферу:

«Само отношение, стиль общения, кратчайшие сроки раскрытия кардинально изменили мое отношение к сотрудникам полиции. Теперь я не только надеюсь, но и знаю, что в полиции работают Люди с большой буквы. Своими действиями они поднимают авторитет всей Российской полиции на качественно новый уровень», — подчеркивает заявитель.