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Югорчанин благодарит сотрудников уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску
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Югорчанин благодарит сотрудников уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
На имя начальника Управления МВД России по ХМАО — Югре Василия Романицы поступило письмо от жителя Нефтеюганска.
Мужчина благодарит сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску оперуполномоченнного подполковника М. В. Подобреева и оперуполномоченного старшего лейтенанта Р. Т. Кунакбаева.
Так, в апреле 2017 года нефтеюганец обратился в полицию по факту совершения в отношении него разбойного нападения. И сотрудники в течение суток раскрыли преступление.
Заявитель также подчеркивает, что в ходе расследования уголовного дела сотрудники проявили не только свои профессиональные, но и человеческие качества. Во время общения с потерпевшим создали теплую и дружескую атмосферу:
«Само отношение, стиль общения, кратчайшие сроки раскрытия кардинально изменили мое отношение к сотрудникам полиции. Теперь я не только надеюсь, но и знаю, что в полиции работают Люди с большой буквы. Своими действиями они поднимают авторитет всей Российской полиции на качественно новый уровень», — подчеркивает заявитель.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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