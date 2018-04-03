СКР возбудил дело против Авакова из-за недопуска россиян к выборам президента 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, ему вменяют обвинение в «воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав». По данным следствия, Аваков давал указания подчинённым по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента. Это грубо нарушило законные права и интересы граждан, гарантированные российской Конституцией.