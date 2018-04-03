СКР возбудил дело против главы МВД Украины

Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"По данным следствия, Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове , Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан России ", — отметила Петренко.

По ее словам, в результате подобных действий Авакова были грубо нарушены законные права и интересы российских граждан. Петренко добавила, что в настоящее время следователи принимают меры для установления всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта написал в Facebook, что режим охраны российских дипучреждений в стране «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах». Таким образом, россияне не смогли проголосовать на президентских выборах 18 марта на территории Украины.