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50 тысяч рублей заплатит предприятие «Хлеб Зауралья» за задержку зарплат сотрудникам
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50 тысяч рублей заплатит предприятие «Хлеб Зауралья» за задержку зарплат сотрудникам 

45.ru 44 минуты назад
Фото: 45.ru
В Каргапольском районе суд оштрафовал предприятие «Хлеб Зауралья» за то, что оно не платило зарплату сотрудникам. Сумма штрафа — 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили следователи района. По их версии, генеральный директор «Хлеба Зауралья» с 1 октября прошлого года до середины января этого года платил деньги лишь частично: каждый сотрудник получал меньше половины причитавшихся ему денег.
— 16 января 2018 года долг перед работниками общества составил более 53 тысяч рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия было установлено, что ряду работников свыше двух месяцев выплачивалась заработная плата в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, в связи с чем по состоянию на 16 декабря 2017 года долг перед сотрудниками общества составлял более 283 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.
В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате перед работниками была погашена, причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме.
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