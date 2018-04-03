Полицейские Нижнего получили условный срок за продажу личных данных граждан

Полицейские Нижнего Новгорода получили условный срок за продажу личных данных граждан, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Как сообщалось ранее, обвинение было предъявлено двум братьям — бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Богородскому району. Суд подтвердил, что они, имея доступ в базы данных МВД России, получали персональные данные граждан и затем продавали их через сеть Интернет.

Заработали они не менее 800 тысяч рублей, деньги присылали из 20 регионов.

«Большая часть незаконно переданных таким образом персональных данных связана с проверкой сведений о собственниках автомототранспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 2 года каждому. Приговор в законную силу не вступил.