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Пожилой пациент столичной больницы зарезал соседа по палате из-за его стонов
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Пожилой пациент столичной больницы зарезал соседа по палате из-за его стонов 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Следователи установили подозреваемого в убийстве пациента столичной больницы, им оказался сосед потерпевшего по палате. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Установлен подозреваемый в убийстве 61-летнего пациента в городской больнице на западе Москвы. Им оказался 69-летний сосед по палате, который пояснил, что убитый своими стонами мешал ему спать. После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжатся проведение следственных действий», — сказала собеседница агентства.
Ранее Ю. Иванова сообщила, что утром 3 апреля в палате городской больницы, расположенной на ул. Алябьева, было обнаружено тело мужчины 1956 г. рождения. На теле обнаружили два ножевых ранения. Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве.
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