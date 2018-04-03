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Камышанина, подозреваемого в зверском убийстве трех человек, задержали спустя 32 года
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Камышанина, подозреваемого в зверском убийстве трех человек, задержали спустя 32 года 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В республике Удмуртия задержали 56-летнего уроженца Камышина, который 32 года назад совершил зверское убийство трех человек и все эти годы скрывался. Камышинин скрывался под другим именем с поддельными документами.
— В 1985 году подозреваемый вместе с тремя своими со знакомыми проник в дом к жителю Камышина, налетчики избили хозяина и похитили у него деньги, — пояснили РИА34 в региональном Главке МВД. –В тот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники совершили убийства троих местных жителей — двух сторожей — садового товарищества и песчаного карьера, и мужчины, который находился на принадлежащей ему даче. У последнего подозреваемые украли мотоцикл.
Тогда преступления раскрыли, но получили сроки только трое преступников. Один из подозреваемых скрылся. Мужчина был сначала объявлен во всесоюзный розыск, а затем — федеральный. Спустя 32 года волгоградские полицейские установили, что разыскиваемый живает под чужим именем и под другими паспортными данными в Удмуртии.
— Накануне мужчину задержали, — добавили в областной полиции. В настоящее время с ним проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.
Установлено, что задержанный все эти годы не имел одного места жительства. Скрывась от правосудия, он кочевал по регионам. Ему удалось получить новый паспорт, который он оформил на основании свидетельства о рождении своего давно умершего родственника. Более того, он успел побывать в местах не столь отдаленных за кражу.
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