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Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в палате одной из столичных больниц
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Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в палате одной из столичных больниц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Москве по факту убийства пожилого мужчины в палате больницы на улице Алябьева, его зарезали, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«Утром во вторник в палате городской больницы, расположенной по улице Алябьева в городе Москве, было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.
По ее словам, при визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются сотрудники больницы и пациенты. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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