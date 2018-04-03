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СК возбудил дело против Авакова
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СК возбудил дело против Авакова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СК РФ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ АРСЕНА АВАКОВА ИЗ-ЗА ПОМЕХ РОССИЯНАМ НА ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ — ВЕДОМСТВА
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