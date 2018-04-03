В Усолье-Сибирском оперативники задержали подозреваемого в краже имущества у продавца 

Несколько часов понадобилось
оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в краже сотового телефона у работницы городского торгового центра.
Накануне в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее украден телефон. Как установили
сыщики, женщину, работающую продавцом в отделе одежды, под предлогом
поиска нужного товара отвлек неизвестный мужчина. Вежливый «покупатель»
покинул торговую точку, и спустя некоторое время потерпевшая обнаружила
пропажу своего гаджета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний
ранее судимый местный житель.
Похищенный сотовый телефон полицейскими был изъят и возвращен законной владелице.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность мужчины еще к одной краже, совершенной в Усолье.