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В Усолье-Сибирском оперативники задержали подозреваемого в краже имущества у продавца
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В Усолье-Сибирском оперативники задержали подозреваемого в краже имущества у продавца 

Хот 36 минут назад
Фото: Хот
Несколько часов понадобилось
оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в  краже сотового телефона у работницы городского торгового центра.
Накануне в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от  местной жительницы о том, что у нее украден телефон. Как установили
сыщики, женщину, работающую продавцом в отделе одежды, под предлогом
поиска нужного товара отвлек неизвестный мужчина. Вежливый «покупатель»
покинул торговую точку, и спустя некоторое время потерпевшая обнаружила
пропажу своего гаджета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний
ранее судимый местный житель.
Похищенный сотовый телефон полицейскими был изъят и возвращен законной владелице.
Следователем возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность мужчины еще к одной краже, совершенной в Усолье.
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