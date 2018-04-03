В Усолье-Сибирском оперативники задержали подозреваемого в краже имущества у продавца

Несколько часов понадобилось

оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в краже сотового телефона у работницы городского торгового центра.

Накануне в дежурную часть

межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее украден телефон. Как установили

сыщики, женщину, работающую продавцом в отделе одежды, под предлогом

поиска нужного товара отвлек неизвестный мужчина. Вежливый «покупатель»

покинул торговую точку, и спустя некоторое время потерпевшая обнаружила

пропажу своего гаджета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий

стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний

ранее судимый местный житель.

Похищенный сотовый телефон полицейскими был изъят и возвращен законной владелице.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного

кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде

лишения свободы на срок до пяти лет.