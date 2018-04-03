Оперативники города Волгодонска задержали подозреваемых в серии краж из квартир

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Они заключены под стражу. Все похищенное имущество возвращено хозяйке.

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