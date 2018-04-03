Оперативники города Волгодонска задержали подозреваемых в серии краж из квартир 

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» задержали ранее судимых за кражу и мошенничество 30-летнего волгодончанина и 31-летнюю шахтинку, подозреваемых в серии краж из квартир. Как выяснили оперативники, данные граждане причастны к семи аналогичным преступлениям. Полицейские установили, что злоумышленники дожидались пока хозяев не будет дома, замазывали гигиенической помадой дверные глазки соседей, вскрывали квартиры отмычками, проникали в жилье и похищали технику, деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи. Все украденное они вывозили на такси в Ростов-на-Дону и сдавали в ломбард. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Они заключены под стражу. Все похищенное имущество возвращено хозяйке.