Ещё
Оперативники города Волгодонска задержали подозреваемых в серии краж из квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО отказала в визах российским дипломатам
НАТО отказала в визах российским дипломатам

Оперативники города Волгодонска задержали подозреваемых в серии краж из квартир 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
Фото: Хот
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» задержали ранее судимых за кражу и мошенничество 30-летнего волгодончанина и 31-летнюю шахтинку, подозреваемых в серии краж из квартир. Как выяснили оперативники, данные граждане причастны к семи аналогичным преступлениям. Полицейские установили, что злоумышленники дожидались пока хозяев не будет дома, замазывали гигиенической помадой дверные глазки соседей, вскрывали квартиры отмычками, проникали в жилье и похищали технику, деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи. Все украденное они вывозили на такси в Ростов-на-Дону и сдавали в ломбард. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Они заключены под стражу. Все похищенное имущество возвращено хозяйке.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Томске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в получение взятки в крупном размере В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по фактам получения взятки
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность397
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Сложный тест про изделие №26
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля46
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение