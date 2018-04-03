В Воронеже полицейского осудили за продажу похоронному бюро данных о покойниках 

Бывший страж порядка получил 3 года условного срока. Левобережный районный суд вынес приговор полицейскому, который получал взятки от директора воронежского похоронного бюро. Вместе с коллегой страж порядка продавал данные о смертях на Левом берегу и передавал ритуальной организации адрес. В наказание за взятки суд назначил полицейскому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде. Кроме того, его лишили права работать в правоохранительных органах на 3 года и оштрафовали на 88 тыс. рублей. При этом продолжается суд над вторым полицейским, которого обвиняют в коррупции. В ожидании процесса директор и учредитель ООО «Областное похоронное бюро» Светлана Дунаева, её будут судить за дачу взяток. Как сообщали в СУ СКР по региону, директор бюро предложила платить деньги за систематическое предоставление информации о регистрации фактов смертей в зоне их обслуживания. Речь идёт о Левом береге Воронежа. Полицейские, узнав по долгу службы о смерти человека, тут же за деньги передавали сотрудникам конторы ритуальных услуг адреса домов, где случилось горе. Сумма взятки зависела от того, сколько заплатит заказчик, родственник покойника, по договору за услуги. За взятки с использованием служебного положения предусмотрен срок от 3 до 8 лет со штрафом до 40-кратной суммы взятки. Полицейский получил минимальное наказание, так как признал вину, его дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств. За дачу взятки Светлане Дунаевой грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки. Оксана Грибкова